Adani: «L’Inter è una squadra senza punti deboli. Un fattore!»

Lele Adani, nel corso della puntata di Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato dell’Inter prima in classifica e della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazione al termine del match tra Milan e Juventus.

FORTISSIMA − Lele Adani, noto opinionista ed ex calciatore dell’Inter, nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2, ha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri che hanno ripreso la vetta grazie anche allo scivolone del Milan contro la Juventus. Queste le parole dell’ex calciatore del Bologna: «L’Inter non ha punti deboli secondo me, e in più ha tante rotazioni da poter mettere in campo. In un calcio moderno come quello di oggi, che ti permette di fare cinque sostituzioni, cioè il 50% della squadra in movimento, se hai dieci titolari in panchine come ce li ha Inzaghi, allora è una squadra senza debolezze.»