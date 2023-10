VIDEO – Atalanta-Genoa 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Genoa, posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



OK NEL FINALE – Atalanta-Genoa 2-0 nel posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A. Nell’ultimo quarto di gara l’Atalanta riesce a trovare lo spunto vincente. Genoa spuntato ma pericoloso al 16′ con Caleb Ekuban, il cui sinistro da fuori esce non di molto. Appena iniziata la ripresa Aleksej Miranchuk da destra mette in mezzo per l’ex Gianluca Scamacca, gran colpo di tacco e Nicola Leali tiene lo 0-0. Passa un minuto e di testa Giorgio Scalvini prende il palo, Atalanta anche sfortunata. Ma al 68′, su cross dal fondo di Scamacca, Ademola Lookman da terra tiene il pallone e lo mette sotto l’incrocio per l’1-0. L’arbitro si inventa un tocco di mano e non convalida, il VAR gli fa vedere che è tutto buono e non può far altro che darlo. Albert Gudmundsson va a un passo dal pareggio, con un destro a giro a scheggiare il palo. Nel quinto dei sei minuti di recupero contropiede bergamasco, palla ai sedici metri per Éderson e il suo destro piazzato vale il raddoppio.

Video con gli highlights di Atalanta-Genoa dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta.