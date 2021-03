Adani: «Inter, serve un attaccante forte! Ne ha tre, Genoa e Parma sei»

Adani ritiene che all’Inter manchi un altro attaccante per completare il reparto. L’ex difensore, in nerazzurro dal 2002 al 2004, nel corso di “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri ha segnalato la differenza fra Parma e Genoa, che stasera hanno giocato l’anticipo di Serie A (vedi articolo).

ATTACCO SPUNTATO – Per Daniele Adani manca qualcosa davanti: «L’Inter ha fatto tre competizioni con tre attaccanti. Ci sono squadre come Genoa e Parma che ne hanno sei: l’Inter ne ha tre, perché poi ha Andrea Pinamonti. Deve andare a rinforzarsi, quando fa la Champions League. Se arriva il Barcellona e chiede Lautaro Martinez? Dopo ha i soldi per prenderne uno forte. A quel punto vai a prendere Sergio Aguero. Una squadra come l’Inter, che gioca e giocherà per vincere il campionato, dovrà giocare una volta per passare il girone di Champions League. Serve un attaccante forte».