Cassano: «Suning via? Non lo so, ho dubbi. Inter, prendi Wijnaldum!»

Cassano ha preso parte alla puntata di stasera di “Bobo TV”, sul canale Twitch di Vieri. L’ex attaccante, all’Inter nella stagione 2012-2013, ha dubbi su un disimpegno di Suning e ritiene che serva prendere Wijnaldum.

COME CRESCERE? – L’Inter ora è ferma per il Coronavirus, ma a prescindere dalle vicende societarie dovrà iniziare a breve a pensare anche alla prossima stagione. Antonio Cassano spiega dove i nerazzurri possono migliorare: «Parliamo di una squadra che deve migliorare. Se dà Lautaro Martinez deve prendere una seconda punta di livello internazionale: Kylian Mbappé quanto vale? Suning via? Questi hanno fatto di tutto per prendere l’Inter, adesso a un tratto se ne disfano: non lo so, io ho qualche dubbio. È normale che non ci possano essere più ottanta milioni per Romelu Lukaku o altri giocatori, però ci sono tanti parametri zero. Io ne dico sempre uno, di cui nessuno ne parla: Georginio Wijnaldum è uno da prendere adesso. Secondo me, dall’idea che ho, si dice che il Barcellona sia sopra perché l’allenatore Ronald Koeman l’ha già avuto in nazionale».