Adani: «Gol Inter a Napoli? Fatto a memoria! Il Liverpool verrà a giocarsela»

Adani analizza l’ultima partita dell’Inter, ma anche la prossima. L’ex difensore, nel corso di 90° minuto su Rai 2, parla di come si è evoluto l’1-1 col Napoli di ieri e di cosa farà il Liverpool mercoledì.

PAREGGIO – Daniele Adani dice la sua su Napoli-Inter: «Era la partita di cartello di questo weekend calcistico. Al Maradona è finita 1-1, secondo me risultato giusto. La sensazione è di due squadre che sono rimaste parzialmente incompiute nella loro espressione calcistica. Sicuramente con la loro identità, la loro natura, il loro modo di fare le cose e i loro allenatori, però una con un modo di fare calcio e la seconda con un altro non hanno compiuto il loro percorso. Brave anche le difese, secondo me, a bloccare gli attacchi e pure i portieri. Tutto rimane in discussione per la corsa scudetto».

IL GOL – Adani analizza come è arrivato l’1-1: «L’Inter è stata brava a indirizzare il secondo tempo, perché ha trovato subito il gol. L’ha fatto a memoria: sulla giocata Lautaro Martinez, sempre prezioso per la squadra, va nello spazio e fa una combinazione con Edin Dzeko che si porta a centro area. Va a chiudere lui di testa e a raccogliere col piede: è una giocata che ha rimesso a posto la partita, dopo un primo tempo del Napoli che aveva avuto il predominio».

-3 ALLA COPPA – Adani chiude sul prossimo impegno, fondamentale: «Niente turnover col Burnley (vedi articolo) per Jurgen Klopp? Il Liverpool è una squadra che sa gestire talmente tante partite ad alta intensità. Abbiamo visto anche col Milan a San Siro in Champions League che pur facendo rotazioni risponde: verrà a giocarsela, non aspetterà il ritorno ad Anfield».