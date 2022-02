Serra: «Inter, un difetto nel primo tempo. Poi risolto ed ecco il gol»

Katia Serra spiega perché l’Inter ha avuto così tante difficoltà nel corso del primo tempo ieri a Napoli. L’ex calciatrice, durante 90° minuto su Rai 2, ritiene che i nerazzurri abbiano poi sistemato le cose dimostrandolo col gol lampo dell’1-1.

LA CRESCITA DEL DUO – Per Katia Serra i miglioramenti dell’Inter sono arrivati con le combinazioni fra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, come sul gol: «Secondo me quello che loro due non sono riusciti a fare nel primo tempo è perché stavano troppo statici. Erano facilmente leggibili dai difensori centrali del Napoli, nel secondo tempo quando si allargano e si muovono in combinazione sull’esterno hanno trovato la rete. C’è stato un difetto dell’Inter nella prima parte: erano talmente lunghi che facevano fatica le punte a essere servite dalla squadra».