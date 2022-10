Xavi: «Problemi Inter? Sarà più pericolosa e temibile! Partita cruciale»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato prima della gara contro l’Inter in Champions League. Il tecnico catalano non vuole sottovalutare assolutamente la crisi di risultati dei nerazzurri

GARA CRUCIALE − Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Xavi non sottovaluta l’Inter: «Entrambe le squadre si giocano il proprio futuro in Champions League, sarà una partita molto importante, non definitiva ma cruciale. Problemi Inter? Beh, li rendono più pericolosi e temibili. Spesso questi momenti di necessità aumentano la motivazione. Lewandowski è un crack mondiale, è un piacere vederlo giocare come aiutare il gruppo e la squadra. Sarà fondamentale per noi».