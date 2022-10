Marcos Alonso: «Inter forte fisicamente e tatticamente lavora bene. Attenti»

Marcos Alonso, in passato vicino all’Inter, ha parlato da giocatore del Barcellona prima della gara contro i nerazzurri in Champions League. Lo spagnolo non si fida della squadra di Simone Inzaghi

SQUADRA FORTE − Dopo le parole di Xavi (vedi articolo), si è espresso sempre ai microfoni di Sport Mediaset Marco Alonso. L’ex laterale della Fiorentina considera l’Inter una squadra molto temibile: «Lo sappiamo l’Inter è una squadra forte fisicamente e tatticamente lavora molto bene. Dobbiamo stare molto attenti a questo».