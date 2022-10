L’Inter si affida al tango argentino anti Barcellona. Novità in mezzo − SM

L’Inter questa sera affronterà il Barcellona nella terza giornata di Champions League. Inzaghi pronto ad un attacco tutto argentino. Una novità in mezzo al campo

ULTIME − Gara da dentro o fuori per l’Inter che contro il Barcellona dovrà tirare fuori orgoglio e prestazione per uscire indenne dalla sfida di San Siro. La Champions League dei nerazzurri si giocherà proprio nel doppio confronto contro i blaugrana tra Milano e Camp Nou. Simone Inzaghi ragiona sull’undici da mandare in campo. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, il dubbio in avanti sta per essere risolto. Lautaro Martinez farà coppia con Joaquin Correa, tandem tutto argentino per scardinare la difesa catalana. In mezzo al campo si va verso una non conferma di Kristjan Asllani. L’albanese che aveva giocato dal 1′ contro la Roma non dovrebbe scendere nuovamente titolare. Inzaghi punta all’esperienza di Henrikh Mkhitaryan. In questo caso, in cabina di regia ci sarà Hakan Calhanoglu.