Inter-Barcellona, probabili formazioni 3ª giornata Gruppo C di UEFA Champions League

Inter-Barcellona è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 3ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League (vedi informazioni). Prima di due sfide che vale come scontro diretto in ottica qualificazione. Ecco le probabili formazioni di Inter-Barcellona in Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 21 Cordaz; 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Brazao; Dalbert.

Altri giocatori: 46 Zanotti, 47 Fontanarosa (impegnati in UEFA Youth League, ndr).

Ultime notizie e ballottaggi: La certezza è l’ex Onana in porta, i dubbi in mezzo al campo sono tanti. Acerbi, Asllani, Dumfries e Dzeko si candidano per iniziare dalla panchina stavolta. Ballottaggio a sinistra, dove Gosens insidia il favorito Dimarco. In attacco può avere una grande occasione Correa, che sembra ormai sicuro di una maglia da titolare a prescindere dalle condizioni di Lautaro Martinez. Inzaghi lo rischierà o sorprenderà con un cambio modulo?

Inter-Barcellona, probabili formazioni: le ultime novità

BARCELLONA (3-4-3): 1 ter Stegen; 15 Christensen, 24 Eric Garcia, 17 Marcos Alonso; 20 Sergi Roberto, 5 Sergio Busquets ©, 8 Pedri, 30 Gavi; 7 O. Dembelé, 9 Lewandowski, 22 Raphinha.

A disposizione: 26 Inaki Pena, 36 Tenas; 3 Piqué, 10 Ansu Fati, 11 Ferran Torres, 18 Jordi Alba, 19 Kessié, 28 Balde, 29 M. Casadó, 32 Pablo Torre.

Allenatore: Xavi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Bellerin, 4 Araujo, 14 Memphis Depay, 21 F. de Jong, 23 Koundé.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: –

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Più che un dubbio sugli uomini, Xavi deve sciogliere quello sul modulo: difesa a tre o quattro? Il jolly può essere Gavi, che da mezzala rischia di ritrovarsi a tutta fascia sulla sinistra. Verso la panchina Piqué e Jordi Alba, così come l’ex milanista Kessié.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Barcellona di UEFA Champions League verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.