De Grandis: «Inter così in campo? Mancano incontristi. Deve stare attenta»

Stefano De Grandis ha parlato della formazione dell’Inter che potrebbe scendere in campo nel match di Champions League contro il Barcellona.

INCONTRISTI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis che ha detto la sua sulle dichiarazioni appena rilasciate da Matteo Barzaghi sulla formazione dell’Inter per il match di questa sera contro il Barcellona (vedi articolo). «La cosa che mi incuriosiva di più sulla formazione che ci ha dato Matteo (Barzaghi, ndr) è l’assenza completa di incontristi nell’Inter, cioè un giocatore che ruba palla. Ha una mediana in mezzo che è Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sono tutti giocatori che vanno, che si inseriscono e si buttano dentro, nessuno che ruba palla. È vero, non lo è neanche Brozovic, ma Brozo ha una saggezza, un’intelligenza tattica incredibile. Quindi all’Inter manca un pochino quello. Dovrà essere veramente molto attenta contro una squadra che fa del palleggio proprio la propria grande caratteristica, che è il Barcellona. Questo per quanto riguarda l’Inter».