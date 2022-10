Inter-Barcellona, Lautaro Martinez in campo? Conferme sulla formazione

Mancano poco più di otto ore al fischio d’inizio di Inter-Barcellona. Lautaro Martinez sarà in campo? Le ultime sulla formazione nerazzurra.

CONFERME – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 dal centro di Milano, ci sono conferme sull’attacco dell’Inter, con Lautaro Martinez e Joaquin Correa che scenderanno in campo questa sera contro il Barcellona. In difesa Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Sulle fasce Matteo Darmian a destra e Federico Dimarco a sinistra. Quindi a centrocampo Hakan Calhanoglu play insieme a Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Sky Sport