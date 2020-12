Vidal salta anche Cagliari-Inter: Conte ha gli uomini (5?) contati in mezzo

Vidal

Vidal non seguirà l’Inter a Cagliari. Il centrocampista cileno deve recuperare dall’infortunio e costringerà Conte a puntare sugli stessi uomini in campo contro lo Shakhtar Donetsk. Solito dubbio per completare il reparto dal 1′

ANCHE VIDAL ASSENTE – La notizia era prevedibile dal comunicato pre-Shakhtar Donetsk, ma Antonio Conte in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) ha tolto ogni dubbio: Arturo Vidal non partirà con la squadra. L’Inter dovrà fare a meno del centrocampista cileno anche a Cagliari, dove le scelte in mezzo sembrano obbligate. O quasi. Vidal fa parte degli indisponibili in cui figura da tempo Matias Vecino, ma anche a Radja Nainggolan potrebbe essere evitata la trasferta “casalinga” (vedi articolo).

CENTROCAMPISTI DISPONIBILI – Anche in Cagliari-Inter gli unici sicuri di una maglia da titolare sono Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, che danno più garanzie nel 3-5-2. La terza maglia resta in ballottaggio tra il grande ex Nicolò Barella e i due centrocampisti di maggiore qualità che da settimane sono finiti in fondo alle gerarchie di Conte. Più Christian Eriksen (in quel caso 3-4-1-2) che Stefano Sensi, ma ci sono davvero poche chance di vedere uno dei due dall’inizio. Barella, ripresosi dall’acciacco che ha caratterizzato le 48 ore precedenti a Inter-Shakhtar Donetsk, difficilmente finirà in panchina. Il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore: domani si gioca alle 12.30, Conte sa già a chi affidarsi dall’inizio in assenza di Vidal.