Nainggolan, Di Francesco ‘prepara’ il suo ritorno: “Gli dirò arrivederci”

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan in estate voleva tornare a Cagliari e spera ancora di farlo in inverno. La stessa volontà mista a speranza sembra averla il tecnico Di Francesco, che alla vigilia di Cagliari-Inter manda segnali inequivocabili. E non sono i primi

RITORNO AL PASSATO – Sul futuro di Radja Nainggolan ormai arrivano più pareri dall’esterno che dall’interno. Ad esempio, ne parla più Eusebio Di Francesco che Antonio Conte, paradossalmente. Proprio il tecnico del Cagliari, in conferenza stampa (vedi dichiarazioni), non si è tirato indietro: «Per quanto riguarda Nainggolan lo ritrovo sempre con grande piacere, al di là di quale sarà il suo futuro, e gli dirò arrivederci». Il passaggio a vuoto del centrocampista belga all’Inter è cosa nota, si attende solo l’apertura del mercato di gennaio (vedi aggiornamento). Cagliari-Inter di domani rischia davvero di essere una passerella a maglia invertita (vedi articolo).