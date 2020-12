Nainggolan “uomo in meno” in Cagliari-Inter: al prossimo ricambia maglia?

Nainggolan “uomo in meno” in Cagliari-Inter: al prossimo...

Nainggolan sarebbe uno degli ex di Cagliari-Inter, ma è improbabile che il belga scenderà in campo domenica alla Sardegna Arena. E, in vista di gennaio, ritornano le voci su un suo possibile nuovo trasferimento in rossoblù.

TERZA VOLTA? – Radja Nainggolan domenica non dovrebbe essere a disposizione di Antonio Conte per Cagliari-Inter. Il centrocampista è assente “ufficiale” da due settimane, con l’infortunio al soleo, ma già da molto prima è ai margini del progetto nerazzurro. Nell’ultimo mese e mezzo ha giocato appena sette minuti, gli ultimi contro il Torino (quattro, unici dopo la sosta). Troppo poco per pensare che possa rimanere a lungo. Ecco che, ancora una volta, la Sardegna potrebbe essere la sua destinazione. È noto da tempo che accetta solo la destinazione Cagliari in caso di addio: le altre sono da escludere, salvo offerte irrinunciabili. Già a ottobre si stava per concretizzare il ritorno, poi stoppato da Steven Zhang proprio nell’ultimo giorno di mercato, nonostante la volontà di Tommaso Giulini.

IL RILANCIO – Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha avuto Nainggolan ai tempi della Roma e lo sa gestire quasi quanto Luciano Spalletti. In rossoblù l’ha avuto a fine agosto, all’inizio di questa stagione, perché l’Inter l’ha lasciato allenare col suo vecchio club (dopo il prestito secco) in modo che arrivasse al raduno in una condizione migliore. Questo non è successo, e lo stesso Conte ne aveva parlato dopo Inter-Parma lasciando poco spazio all’immaginazione (vedi articolo). Poco più di ventiquattro ore fa Leonardo Pavoletti, suo compagno l’anno scorso, ha rilanciato l’opzione per gennaio, augurandosi un nuovo sforzo del presidente Giulini (vedi articolo). Considerato che l’Inter avrà il dovere di incassare qualcosa, per sopperire ai mancati introiti dovuti all’eliminazione in Champions League, il mese prossimo l’intransigenza di ottobre potrebbe svanire. E Nainggolan il prossimo Cagliari-Inter lo giocherebbe in rossoblù.