Verona-Inter 0-6, il tabellino della partita della 33ª giornata di Serie A

Verona-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-6: questo il tabellino della partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023.

A TENNIS! – Grande vittoria dell’Inter, che finalmente dilaga e distrugge il Verona. Tre gol per tempo per un inatteso 0-6, vittoria che vale il quarto posto in classifica in solitaria complici i pareggi di Milan e Roma (vedi articolo). Dopo mezz’ora sblocca… Adolfo Gaich, ma nella porta sbagliata con un goffo autogol. Poi sessantuno secondi di gloria, dove Hakan Calhanoglu raddoppia con un siluro ed Edin Dzeko si sblocca ritrovando quel gol che gli mancava dal 18 gennaio. Al 38′ è già finita. La ripresa è di pura accademia, con Lautaro Martinez che fa doppietta e in mezzo la marcatura multipla anche per Dzeko. Questo il tabellino di Verona-Inter.

VERONA-INTER 0-6 – IL TABELLINO

Verona (4-4-1-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Hien (62′ Coppola), Ceccherini (82′ Cabal); Depaoli, Tameze, Abildgaard, Lazovic (46′ Doig); Verdi (46′ Duda); Gaich (69′ Djuric).

In panchina: A. Berardi, Perilli, Zeefuik, F. Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Kallon, Kakari.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (57′ Bellanova), de Vrij, Acerbi; Dumfries (65′ Zanotti), Calhanoglu, Brozovic (77′ Asllani), Mkhitaryan (65′ Gagliardini), Dimarco (57′ Darmian); Dzeko, Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Correa, Barella, V. Carboni, Fontanarosa, Lukaku, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio (Mokhtar – Palermo; Cosso; VAR Marini; A. VAR Fabbri)

Gol: 31′ aut. Gaich, 36′ Calhanoglu, 38′, 61′ Dzeko, 55′, 92′ Lautaro Martinez

Recupero: 1′ PT, 4′ ST