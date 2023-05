Verona-Inter 0-6, dominio e vittoria dilagante! Ora testa alla Roma

Termina sul punteggio di 0-6 Verona-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo al Bentegodi in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-3 (vedi report)

DILAGANTI – Una vittoria più che convincente quella dell’Inter sul campo del Verona, che non toglie il piede dall’acceleratore neanche dopo lo 0-3 di fine primo tempo. Nella ripresa è totale il dominio della squadra nerazzurra, che al 56′ costringe all’errore la difesa di casa: Marcelo Brozovic recupera palla e serve Lautaro Martinez che con un pallonetto scavalca Montipò calando il poker. Il risultato si arrotonda ulteriormente al 61′, quando Edin Dzeko viene servito sul lato dell’area di rigore, prende la mira e con un piatto preciso passa Montipò per la rete che gli vale la doppietta personale e lo 0-5. Nel finale, poi, c’è spazio anche per la doppietta di Lautaro Martinez che vince una lotta in area e di diagonale trova anche lo 0-6. Prosegue il buon momento dei nerazzurri, alla terza vittoria consecutiva in Serie A. Adesso testa all’importantissimo match contro la Roma in programma sabato sera.

VERONA-INTER 0-6

aut. Gaich al 31′, Calhanoglu al 36′, Dzeko al 37′ e al 61′, Lautaro Martinez al 56′ e al 90’+2