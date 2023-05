Dzeko: «Il gol mi mancava! Milan? Crediamo in noi stessi»

Dzeko ha segnato due reti nella rotondo 0-6 dell’Inter sul campo del Verona. Queste le parole del bosniaco ai microfoni di Sky Sport

IMPORTANTI – Queste le parole di Dzeko: «Il gol mi mancava! Però io i miei gol, i più importanti li ho già fatti. Sicuramente è importante per un attaccante, ma non guardo i record o altre cose. L’importante è andare in finale di Champions League con l’Inter, al quarto posto e vincere la finale di Coppa Italia. Milan? È una squadra forte, non a caso in semifinale di Champions League. Noi crediamo in noi stessi, abbiamo tanti giocatori forti. Ogni tanto perdiamo questa coscienza e perdiamo partite che non possiamo mai perdere. Bisogna guardare avanti,oggi vittori a importante, le prossime diventano ancora più importanti».