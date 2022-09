Udinese-Inter, probabili formazioni 7ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Udinese-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 12:30 si affronteranno presso lo Stadio “Friuli – Dacia Arena” di Udine per la partita della 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). Si va in campo per l’ultima volta a settembre, poi è tempo di prima sosta internazionale stagionale. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter in Serie A

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 N. Perez, 50 Becao, 17 Nuytinck; 37 Pereyra ©, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana; 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 29 Bijol, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 3 Masina, 15 Buta.

Altri giocatori: Ndreu.

Ultime notizie e ballottaggi: Ebosse e il rientrante Bijol sono in ballottaggio con Nuytinck per completare la linea a tre difensiva. Davanti alla difesa Lovric è il favorito, mentre Arslan e Jajalo sono destinati alla panchina. Nessun dubbio sulle fasce e in attacco.

Udinese-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 Valentin Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Brozovic.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 20 Calhanoglu, 90 Lukaku.

Altri giocatori: Brazao; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: L’ex Handanovic torna in porta al posto di Onana mentre Acerbi insidia de Vrij per la conferma al centro della difesa. L’infortunio di Calhanoglu apre le porte della titolarità a Gagliardini, favorito su Mkhitaryan, ma probabilmente anche a Dimarco, che a sinistra può avere la meglio su Gosens. In attacco Dzeko leggermente favorito dal 1′ su Correa.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Udinese-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.