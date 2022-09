Udinese-Inter, per Inzaghi 4 possibili cambi di formazione ma tanti dubbi – CdS

In Udinese-Inter largo alle rotazioni per Inzaghi. Il tecnico, stando alla formazione pubblicata stamattina sul Corriere dello Sport, dovrebbe cambiare quattro giocatori rispetto al Viktoria Plzen.

LE NOVITÀ – Samir Handanovic per André Onana, Stefan de Vrij per Francesco Acerbi, Roberto Gagliardini per Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko per Joaquin Correa. Questi i volti nuovi che in Udinese-Inter dovrebbero vedersi dal 1′ rispetto al Viktoria Plzen. Ancora tanti cambi di formazione per Simone Inzaghi, come quasi sempre avvenuto in questo inizio di stagione. I dubbi principali sono in difesa, dove l’ultimo arrivato spera nella conferma (vedi articolo), e in attacco dove il ballottaggio è aperto (vedi articolo). Non per Lautaro Martinez, sicuro rientrante rispetto a martedì. Sulle fasce possibile la conferma di entrambi gli esterni visti in Repubblica Ceca (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.