Valeri arbitro di Udinese-Inter: un trofeo nell’ultimo dei precedenti

Valeri sarà l’arbitro di Udinese-Inter, partita della settima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match della Dacia Arena.



I PRECEDENTI – Udinese-Inter sarà la trentasettesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. In Serie A manca da quasi dieci mesi: 21 novembre 2021, scontro diretto col Napoli, dove fu decisivo il VAR per rendere positiva la sua prestazione. Questo per un fallo di mano di Kalidou Koulibaly, abbastanza evidente, dove per dare rigore fu necessario il ricorso al VAR. In totale cifra tonda di vittorie, venti, contro nove pareggi e sette sconfitte. L’esordio è del 12 marzo 2010, 3-1 al Massimino col Catania. Lì fece i danni Sulley Muntari, che appena entrato si prese due cartellini gialli in pochi minuti: sul secondo, peraltro, causò un rigore toccando col braccio in barriera. Sono ben dodici i tiri dal dischetto contro l’Inter, l’ultimo il 6 gennaio 2021 contro la Sampdoria, ma curiosamente ne ha dati sei di fila a favore negli ultimi cinque incroci.

LA FESTA – Valeri nella scorsa stagione è stato l’arbitro dell’Inter in sole due partite. Oltre a quella già citata col Napoli anche un trofeo: la finale di Coppa Italia del 12 maggio contro la Juventus. Nella circostanza due rigori, che c’erano entrambi: fallo di Matthijs de Ligt su Lautaro Martinez al 78′ per il 2-2 e sempre dell’olandese su Stefan de Vrij a inizio supplementari, questo dato dal VAR. Nonostante i tantissimi precedenti è la prima volta che a Valeri capita Udinese-Inter.