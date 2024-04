Udinese-Inter, Inzaghi riscopre l’abbondanza: due rientri – SM

L’Inter, lunedì sera, sarà ospite dell’Udinese. Per Simone Inzaghi in arrivo una nuova abbondanza: secondo quanto riferito da SportMediaset due infortunati sono pronti al rientro

RIENTRO – L’Inter è a riposo, ma non tutta. Alcuni calciatori sono al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni e tornare a disposizione di Inzaghi. È questo il caso di de Vrij ed Arnautovic che, secondo SportMediaset, dovrebbero rientrare in gruppo fra venerdì e sabato per essere a disposizione del tecnico in vista della trasferta contro l’Udinese. Ci vorrà un altro po’ di pazienza per Cuadrado: il colombiano ha quasi recuperato e dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Cagliari del 14 aprile. Una nuova abbondanza per Inzaghi che per il rush finale verso lo scudetto dovrebbe avere a disposizione la rosa al completo.