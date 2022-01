Top e Flop di Inter-Lazio: Bastoni mette la doppia firma! De Vrij in bambola

Inter-Lazio si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi che riconquistano così la vetta della classifica (vedi report). La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con Bastoni ma si complica la vita regalando il pari ai biancocelesti. L’Inter soffre ma continua a fare la partita, fino al gol vittoria di Skriniar. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: BASTONI METTE LA DOPPIA FIRMA, SANCHEZ INNESCA E ILLUMINA, SKRINIAR DECISIVO

ALESSANDRO BASTONI – Prima sigla la rete del vantaggio con un gran tiro da fuori, poi mette una palla al bacio sulla testa di Milan Skriniar che di fatto vale i tre punti. Una partita giocata con qualità, intensità e attenzione. Dei tre dietro è l’unico a non avere responsabilità sul gol della Lazio.

ALEXIS SANCHEZ – Il cileno scende in campo dal 1′ a conferma di quanto Simone Inzaghi sia soddisfatto del suo rendimento. Sanchez apre il 2022 così come aveva chiuso il 2021, regalando sprazzi di grande calcio come in occasione della giocata sul gol poi annullato a Lautaro Martinez. A volte sembra voler giocare da solo, ma quando Inzaghi lo sostituisce la sua assenza si fa sentire.

MILAN SKRINIAR – Non è perfetto in occasione del pari della Lazio, quando si fa sfuggire Ciro Immobile ma è bravo a non crollare mantenendo i nervi saldi. Cresce con il passare dei minuti e sigla il gol partita dimostrando ancora una volta tutta la sua forza mentale.

I FLOP DELL’INTER: DE VRIJ IMBAMBOLATO, VIDAL COMPLETAMENTE FUORI CONTESTO

STEFAN DE VRIJ – Insieme a Skriniar e Samir Handanovic regala il pareggio alla Lazio e più in generale appare piuttosto imbambolato. Non gioca la sua miglior partita ma bisogna recuperare in fretta perché già mercoledì si torna in campo per una finale.

ARTURO VIDAL – Bastano pochi minuti per capire come mai Inzaghi gli abbia preferito Roberto Gagliardini. Il cileno fa il suo ingresso in campo in uno dei momenti più concitati della partita ma perde troppi palloni, buttando alle ortiche anche possibili occasioni per andare sul 3-1. Inoltre riesce a farsi ammonire. Fuori contesto.

