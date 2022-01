Moviola Inter-Lazio: Pairetto disastroso su ‘espulsione’ (c’era!) e corner finale

Inter-Lazio ha avuto Luca Pairetto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Luca Pairetto voto 3. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, cambia metro di giudizio come gli pare e l’unica cosa che azzecca se la fa cambiare (sbagliando). Al 17′ l’Inter pensa di aver segnato, ma Lautaro Martinez è avanti con la testa di pochissimo sull’assist di Alexis Sanchez: il VAR annulla dopo un lungo check. Alla mezz’ora invece Stefan de Vrij e Lautaro Martinez sono in gioco sul tiro di Alessandro Bastoni: non si può pensare che ostacolino la visuale a Thomas Strakosha sul gol. Non fa battere un corner per l’Inter, guadagnato a 45:54, perché scade il recupero: già sarebbe sbagliato, ma ci si ritornerà dopo…

MOVIOLA INTER-LAZIO, SECONDO TEMPO – Al 65′ chiede rigore Denzel Dumfries a contrasto con Adam Marusic, ma non c’è niente. L’episodio più discusso avviene al 71′, quando Pairetto espelle Stefan Radu mostrandogli due gialli. Cosa succede? Mattia Zaccagni fa fallo su Nicolò Barella (giallo quasi rosso) sul quale dà vantaggio, poi il difensore della Lazio colpisce da dietro Lautaro Martinez (da ammonizione certa questo) anche qui facendo proseguire e infine travolge Dumfries. Erano tutti da provvedimento disciplinare (quindi: giallo per Zaccagni, due gialli in contemporanea per Radu), il regolamento lo prevede. Invece il VAR lo richiama e ipotizza uno scambio di persona: mah. Zaccagni peraltro rischia sbracciando su Dumfries poco dopo. Al 79′ Ciro Immobile in fuorigioco, il 2-2 non vale. Sull’ultimo pallone corner per la Lazio, il recupero è scaduto ma qui sì che fa battere: enorme disparità di trattamento dal primo tempo, inaccettabile.