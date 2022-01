FOTO – Bastoni, dedica speciale dopo Inter-Lazio: «È tutto per voi!»

Bastoni migliore in campo nel successo dell’Inter sulla Lazio a San Siro (qui le pagelle). Il difensore nerazzurro, sui propri social, esulta per questi tre punti e fa una dedica speciale per il suo primo gol stagionale.

MAIUSCOLO – Alessandro Bastoni ha regalato al pubblico di San Siro una prestazione assolutamente sublime, da leccarsi i baffi. Con un gol e un assist per Milan Skriniar, oltre alle solite chiusure precise in fase difensiva, siamo probabilmente davanti alla miglior prestazione offerta dal classe ’99 in carriera. L’Inter si è imposta per 2-1 sulla Lazio tornando in vetta davanti al Milan. Sui propri social, il difensore mancino ha commentato il match, dedicando il gol e i tre punti alla sua compagna in dolce attesa: “Il modo migliore per iniziare l’anno: un gol e una vittoria. È tutto per voi, bambine”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni