Supercoppa, livello forma da migliorare per 2 potenziali titolari Inter: ultime

Livello di forma da migliorare per due potenziali titolari dell’Inter in vista della Supercoppa contro il Milan. La situazione.

SUPERCOPPA – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport 24, è terminato l’allenamento alla Pinetina. Adesso la squadra è a pranzo, tra circa un’ora partirà per l’aeroporto e poi alle 15 il volo per Riyadh. Partiranno tutti i giocatori, tranne Fontanarosa che avrà il derby di Primavera. Gli altri tutti sul volo, anche il presidente Zhang. Oggi allenamento classico con quelli che sono scesi in campo a San Siro, che hanno svolto allenamento di scarico e personalizzati vari.

LUKAKU E DUMFRIES – Per questo motivo non è attendibile per capire i progressi di Romelu Lukaku, che ha lavorato sul campo per migliorare la sua condizione. Il belga sta bene e partirà, quindi deve migliorare entro mercoledì il suo livello di forma, così come Denzel Dumfries. I due sono potenzialmente titolari, ma devono crescere come condizione per poter insidiare i titolari.

BROZOVIC E HANDANOVIC – Marcelo Brozovic ancora a parte, per cui in partenza anche lui, però dovrà tentare di tornare in gruppo per sperare almeno nella panchina. Sia il croato che Samir Handanovic, come detto da Simone Inzaghi, non sono al momento a disposizione, per cui si vedrà nei prossimi giorni ma sarebbe solo per la panchina. La formazione è per cui sostanzialmente quella di ieri con il rientro di Nicolò Barella e con gli sviluppi su Dumfries e Lukaku.

Fonte: Sky Sport