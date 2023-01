Inter, partenza e arrivo per Riyad fissati: c’è Zhang! Un solo dubbio − SM

L’Inter si prepara alla partenza per Riyad in occasione della Supercoppa contro il Milan. Partono tutti con un dubbio da sciogliere. Presente anche Zhang

TUTTO PRONTO − Marco Barzaghi, in collegamento da Malpensa, ha aggiornato sull’Inter, prossima a partire verso Riyad: «A breve atteso Zhang, capo delegazione dell’Inter a Ryiad. L’aereo partirà alle 15 per arrivo in Arabia Saudita alle 23 locali. Ci saranno tutti, anche gli infortunati Brozovic e Handanovic. Da valutare Lukaku, che anche stamattina ha lavorato a parte, sente ancora qualche fastidio al ginocchio. Adesso giocheranno Lautaro Martinez e Dzeko, poi vediamo cosa succederà con Lukaku». Le sue parole per Sport Mediaset.