Brozovic-Kessié, il Barcellona ne voleva un altro dall’Inter! Skriniar… − SM

Occhio alla proposta del Barcellona che avrebbe chiesto Brozovic per Kessié. Prima del croato, i blaugrana aveva optato per un altro gioiello dell’Inter. Su Skriniar, solita attesa

RINNOVO E PROPOSTA − Daniele Miceli di Sport Mediaset ha aggiornato sul mercato in entrata e in uscita dell’Inter: «Clima di atteso per la risposta di Skriniar, si attende il post Supercoppa Italiana. L’Inter non alzerà l’offerta di sei milioni più bonus. Interesse per Kessié, con il club nerazzurro che vorrebbe riportarlo a Milano in estate. Il Barcellona tiene aperta la porta ma vuole qualche gioiello nerazzurro. Dopo aver tentato Federico Dimarco, ora ha chiesto Brozovic. Da capire eventuali sviluppi».