Statistiche Inter-Crotone: Conte sviluppa gioco e ne fa 6. Vidal la fa grossa

Statistiche Inter-Crotone: Antonio Conte sviluppa bene il suo calcio e i nerazzurri riescono a vincere segnando sei gol contro i calabresi. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku punto di riferimento essenziali (qui le pagelle), mentre Sensi dà la svolta al possesso palla rispetto ad Arturo Vidal

STATISTICHE INTER-CROTONE – Conte vuole una circolazione di palla veloce per non permettere agli avversari di chiudersi e alla fine fa sei gol contro il Crotone. I nerazzurri chiudono la partita con il 48% di possesso palla, sia per merito degli avversari sia perché i milanesi preferiscono giocare velocemente, verticalizzando su Lautaro Martinez e soprattutto Lukaku.

ALTRI DATI – Nel primo tempo, l’Inter ha rischiato di complicare la partita soprattutto a causa della prova negativa di Arturo Vidal. Con l’uscita del centrocampista cileno, la qualità si è alzata e Sensi ha dato maggiore efficacia e continuità al gioco. Ne sono derivate molte più occasioni: sono 13 i tiri totali contro i 7 degli avversari.