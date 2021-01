Lautaro Martinez: “Scudetto un obiettivo. Tripletta? Bello ma conta l’Inter”

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez, autore di una tripletta oggi in Inter-Crotone terminata 6-2, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del suo momento e dei gol realizzati oggi.

TRIPLETTA – Lautaro Martinez dopo Inter-Crotone terminata 6-2 su Sky ha parlato della tripletta realizzata: «Abbiamo affrontato una squadra ben messa, loro hanno tenuto bene la palla. Abbiamo trovato gli spazi Siamo molto contenti per questa vittoria. Tripletta? Molto bello, lavoro sempre per la squadra. Dedico questo gol a mia moglie e a mia figlia che sta arrivando. Io lavoro sempre per la squadra, se l’Inter vincere io sono contento poi se arriva il gol è meglio. Noi primi per ora? Speriamo di stare così fino alla prossima settimana, è il nostro obiettivo».