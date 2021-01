Inter-Crotone 6-2, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Inter-Crotone è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-2: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A 2020-2021.

DILAGATA DOPO LO SPAVENTO – L’Inter apre l’anno giocando a tennis. Il Crotone segna subito, con Niccolò Zanellato, e va all’intervallo sul 2-2 complice l’ennesimo danno stagionale di Arturo Vidal. Il cileno esce, inevitabilmente, all’intervallo e i nerazzurri dilagano: tripletta per Lautaro Martinez, Achraf Hakimi chiude il set per il 6-2. Romelu Lukaku in gol, poi esce per un problema muscolare (vedi articolo). Questo il tabellino di Inter-Crotone.

INTER-CROTONE 6-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (81′ Kolarov); Hakimi, Vidal (46′ Sensi), Brozovic, Barella (70′ Gagliardini), Young (75′ Darmian); Lukaku (75′ Sanchez), Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Sanchez, Ranocchia, Eriksen, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic (85′ Djidji), Marrone, Luperto (70′ Magallan); Pedro Pereira, S. Molina (85′ Vulic), Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias (85′ Rojas), Rivière (61′ Simy).

In panchina: Festa, Cuomo, Dragus, Crociata, Siligardi, Rispoli, Petriccione.

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (Cecconi – Zingarelli; Ayroldi; VAR Fabbri; A. VAR Ranghetti)

Gol: 12′ Zanellato (C), 19′, 57′, 78′ Lautaro Martinez, 31′ aut. Marrone, 36′ rig. Golemic (C), 87′ Hakimi

Ammoniti: Reca, Golemic, Luperto (C)

Recupero: 1′ PT, 0′ ST