Domani si gioca Spezia-Inter alle 20.45, nel turno infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Antonio Conte rispetto alla gara di andata.

DOPPIO CAMBIO – Nella gara di andata del 20 dicembre 2020, l’Inter affrontava lo Spezia con la formazione tipo pre-svolta. Conferme assolute in difesa e nella coppia d’attacco, così come gli intoccabili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, alla sinistra di Achraf Hakimi. A completare la linea mediana, Roberto Gagliardini e Ashley Young. Proprio questi due partiranno con ogni probabilità dalla panchina domani. Al posto dell’italiano, Antonio Conte schiererà Christian Eriksen, pienamente carico dopo il gol di Napoli. Sulla sinistra, invece, potrebbe ritrovare una maglia dal 1′ Ivan Perisic. Tutta la qualità possibile per il tecnico nerazzurro, per minimizzare ogni rischio.