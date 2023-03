Skriniar, niente da fare per Spezia-Inter: una partita nel mirino

Skriniar ha saltato le ultime due partite, Bologna e Lecce, e dovrebbe farlo pure mercoledì in Spezia-Inter. Sky Sport indica quale sia la tabella di recupero per il difensore.

QUANDO TORNA? – Spezia-Inter sarà la terza partita di fila senza Milan Skriniar. Lo afferma senza alcun dubbio Sky Sport, dando il numero 37 fuori ancora per la lomboglutalgia che lo ha fermato prima di Bologna. Dovrebbero invece rientrare fra i convocati Federico Dimarco (forse addirittura da titolare) e Joaquin Correa (solo in panchina, è fermo da un mese). Per Skriniar l’obiettivo realistico è averlo a disposizione martedì prossimo, nel ritorno degli ottavi di Champions League col Porto.

