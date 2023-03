Plastino: «Asllani, niente spazio all’Inter? Il motivo è uno e semplice»

Una delle questioni che tiene banco in casa Inter è lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi di Asllani. Il motivo ha provato a spiegarlo il giornalista Plastino a Radio Sportiva.

UTILIZZO SCARSO – Michele Plastino ha provato a spiegare con semplicità il motivo per cui Kristjan Asllani è scarsamente utilizzato da Simone Inzaghi: «Non lo vede. È un play, ma perché non gioca lì quando serve? A volte ci sono queste situazioni in cui gli allenatori non vedono bene alcuni giocatori. Succede e succederà sempre. Queste cose vanno vissute all’interno, giorno dopo giorno. Anche durante gli allenamenti. Nessun allenatore fa nulla che vada a danno della squadra. Inzaghi vede diversamente e bisogna accettarlo».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale