Champions League, oggi altre due ai quarti: c’è Tottenham-Milan

Ieri il Benfica (vedi articolo) e il Chelsea (vedi articolo) hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Stasera tocca al Milan, in casa del Tottenham solo in streaming, e a Bayern Monaco-PSG anche in diretta TV. Qui il calendario completo del turno, sei giorni a Porto-Inter.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Bayern Monaco-PSG (andata 1-0) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity

Tottenham-Milan (andata 0-1) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

