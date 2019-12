Serie A, la classifica dopo le partite di oggi: l’Inter ora deve rispondere

Condividi questo articolo

La Serie A non ha più partite da recuperare (almeno per qualche giorno), anzi ne ha una giocata in più. La diciassettesima giornata è iniziata questo pomeriggio con Sampdoria-Juventus 1-2 (vedi articolo), che ha portato i bianconeri primi in classifica da soli in attesa dell’Inter (giocherà col Genoa sabato alle ore 18), il Sassuolo ha vinto a Brescia 0-2 nel recupero della settima giornata (vedi articolo). Si prosegue venerdì sera (ore 20.45) con Fiorentina-Roma.



Sampdoria-Juventus 1-2 19′ Dybala, 35′ Caprari (S), 45′ Cristiano Ronaldo (17ª giornata)

Brescia-Sassuolo 0-2 25′ H. Traoré, 71′ Caputo (recupero 7ª giornata)

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 42 *

Inter 39

Lazio 36

Roma 32

Cagliari 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli 21

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19

Bologna 19

Verona 19

Fiorentina 17

Lecce 15

Udinese 15

Sampdoria 15 *

Brescia 13

Genoa 11

SPAL 9

* una partita in più

SERIE A – DICIASSETTESIMA GIORNATA

Fiorentina-Roma venerdì 20 dicembre ore 20.45

Udinese-Cagliari sabato 21 dicembre ore 15

Inter-Genoa sabato 21 dicembre ore 18

Torino-SPAL sabato 21 dicembre ore 20.45

Atalanta-Milan domenica 22 dicembre ore 12.30

Parma-Brescia domenica 22 dicembre ore 15

Lecce-Bologna domenica 22 dicembre ore 15

Sassuolo-Napoli domenica 22 dicembre ore 20.45

Lazio-Verona mercoledì 5 febbraio ore 20.45