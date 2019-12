Cristiano Ronaldo svetta, Juventus di nuovo in vetta prima di Inter-Genoa

La Juventus di Cristiano Ronaldo si riporta al comando della Serie A. La prima sfida “genovese” di chi guida(va) il campionato italiano fino a oggi premia la Juventus a discapito della Sampdoria. Adesso si aspetta il “remake” in Inter-Genoa di sabato

JUVENTUS PRIMA – Il pareggio dell’ex interista (di passaggio) Gianluca Caprari al 35′ illude la Sampdoria, battuta in casa in un tempo. E rimasta in dieci nel finale proprio per il rosso a Caprari, espulso al 92′. Apre le marcature il gol di Paulo Dybala al 19′, poi bissato dalla rete di Cristiano Ronaldo che al 45′ fissa il risultato sull’1-2 finale. La vittoria della Juventus a Genova nell’anticipo della 17ª giornata di Serie A porta la squadra di Maurizio Sarri a quota 42 punti. A +3 rispetto all’Inter (in attesa di Inter-Genoa di sabato). La Sampdoria dell’altro ex interista, Claudio Ranieri, non si muove dalle retrovie: è sempre diciassettesima con 15 punti, o comunque solo “virtualmente” quindicesima con Lecce e Udinese (che hanno gli stessi punti ma con una partita in meno). Nel turno infrasettimanale più atipico della Serie A a causa della Supercoppa Italiana domenicale (in campo Juventus-Lazio, ndr), adesso in campo Brescia-Sassuolo per il recupero della 7ª giornata.