Gambaro duro: “Vidal fuoriclasse in questa Inter! Centrocampo mediocre”

Gambaro è ospite di “Novastadio” su Telenova. L’ex calciatore si è espresso sul possibile arrivo di Vidal all’Inter dando un giudizio netto sul centrocampo nerazzurro

GIUDIZIO NETTO – Enzo Gambaro non usa giri di parole: «Arturo Vidal non è un fuoriclasse ma in questa Inter lo sarebbe. Basta vedere la mediocrità del centrocampo nerazzurro. Nicolò Barella, Stefano Sensi e Marcelo Brozovic formerebbero anche un buon centrocampo titolare ma il cileno è meglio di tutti e tre messi insieme. Chiaro che per un anno e mezzo potrebbe essere assolutamente utile ad Antonio Conte».