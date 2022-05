Serie A, la classifica aggiornata dopo la 38ª giornata: l’Inter chiude a -2

La Serie A finisce con la salvezza della Salernitana, sconfitta 0-4 dall’Udinese (vedi articolo) ma che evita la retrocessione perché il Cagliari non supera il Venezia ultimo (vedi articolo) e resiste quindi il punto di vantaggio dei campani in classifica. Per l’Inter la chiusura, amara, è a -2 dal Milan.

Torino-Roma 0-3 33′, 42′ rig. Abraham, 78′ rig. Lo. Pellegrini

Genoa-Bologna 0-1 66′ Barrow

Atalanta-Empoli 0-1 79′ Stulac

Fiorentina-Juventus 2-0 45′ +1 Duncan, 92′ rig. Gonzalez

Lazio-Verona 3-3 6′ Simeone (V), 14′ Lasagna (V), 16′ J. Cabral, 29′ Felipe Anderson, 62′ Pedro, 76′ Hongla (V)

Spezia-Napoli 0-3 4′ Politano, 25′ Zielinski, 36′ Demme

Inter-Sampdoria 3-0 49′ Perisic, 55′, 57′ Correa

Sassuolo-Milan 0-3 17′, 32′ Giroud, 36′ Kessié

Salernitana-Udinese 0-4 6′ Deulofeu, 34′ Nestorovski, 42′ Udogie, 57′ Pereyra

Venezia-Cagliari 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Milan 86

Inter 84

Napoli 79

Juventus 70

Lazio 64

Roma 63

Fiorentina 62

Atalanta 59

Verona 53

Torino 50

Sassuolo 50

Udinese 47

Bologna 46

Empoli 41

Sampdoria 36

Spezia 36

Salernitana 31

Cagliari 30

Genoa 28

Venezia 27

SERIE A – I VERDETTI

Milan campione d’Italia 2021-2022

Milan, Inter, Napoli e Juventus qualificate alla fase a gironi di Champions League 2022-2023

Lazio e Roma qualificate alla fase a gironi di Europa League 2022-2023

Fiorentina qualificata agli spareggi di UEFA Europa Conference League 2022-2023

Cagliari, Genoa e Venezia retrocesse in Serie B