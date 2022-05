Carotenuto: «Inter, stagione strana. Per Inzaghi Scudetto come uno yo-yo»

L’Inter non è riuscita a bissare lo Scudetto vinto lo scorso anno fermandosi a – 2 dal Milan. Per Inzaghi, due trofei in questo primo anno in nerazzurro. Il commento di Angelo Carotenuto a Dazn sulla stagione della Beneamata

STAGIONE STRANA − Le parole di Carotenuto sul mancato Scudetto per l’Inter: «Stagione strana perché lo Scudetto probabilmente nessuno lo chiedeva a Inzaghi ad inizio stagione. Però questo Scudetto è stato uno yo-yo per l’allenatore dell’Inter. I rimpianti ci sono, ce l’avevi lì, qualche amaro in bocca lascia. Per qualche notte, sognerà l’occasione mancata. Inzaghi dice che lo Scudetto sia stato perso per i punti persi all’inizio ma nella seconda parte di campionato l’Inter era in vantaggio. Era a +7 dal Milan fino al 70′ del derby di ritorno».