Salernitana, salvezza clamorosa! Perde 0-4 con l’Udinese, resta in Serie A

La Salernitana giocherà in Serie A nella prossima stagione, in maniera incredibile. Perde 0-4 contro l’Udinese all’Arechi, ma Venezia-Cagliari finisce 0-0 e i campani si salvano.

SALVEZZA ASSURDA – La sconfitta più dolce nella storia della Salernitana. Vince 0-4 l’Udinese, ma il contemporaneo 0-0 fra Venezia e Cagliari vale il +1 sui sardi che salutano così la Serie A (vedi articolo). I friulani sorprendono subito l’Arechi, al 6’ incursione di Gerard Deulofeu e conclusione vincente. Salernitana che non reagisce al meglio e comincia a sbandare, con la difesa che lascia varchi incredibili. Al 34’ cross di Nahuel Molina e bel colpo di testa di Ilija Nestorovski per il raddoppio. Otto minuti dopo discesa centrale di Destiny Udogie e gran tiro per il tris. Nel recupero del primo tempo Daniele Padelli, che già aveva fatto in precedenza una gran parata, manda sul palo un colpo di testa di Federico Fazio. Dalla parte opposta Vid Belec abbatte Deulofeu, rigore ma il portiere scuola Inter lo para a Roberto Pereyra. Quest’ultimo si rifà al 57’, quando in campo aperto fa tutto da solo e nel nulla della difesa della Salernitana trova il poker. Poi esulta davanti alla curva avversaria, fumogeni in campo e partita sospesa sei minuti. Si ascolta solo quello che succede a Venezia, lo 0-0 fa partire la festa della Salernitana.