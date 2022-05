Cagliari retrocesso: a Venezia non va oltre lo 0-0 e spreca

Il Cagliari non sfrutta la sconfitta della Salernitana e retrocede come il Venezia. Al Penzo finisce 0-0 ed è una delusione enorme per i rossoblù.



ENTRAMBE RETROCESSE – Venezia e Cagliari si ritroveranno l’anno prossimo in Serie B. Ai sardi serviva solo vincere per sperare (e sarebbe bastato), ma finisce 0-0 al Penzo. Subito occasione per i padroni di casa, ma da due passi Dennis Johnsen incredibilmente manda a lato. I rossoblù ci mettono un po’ a entrare in partita, nonostante quasi subito arrivino buone notizie da Salerno. Poco prima dell’intervallo tiro potente di Marko Rog e grande parata di Niki Maenpaa pur essendo in controtempo. Nella ripresa diventa inevitabilmente un assedio del Cagliari, con Maenpaa decisivo su un colpo di testa di Raoul Bellanova all’ora di gioco. Subito dopo il portiere di casa salva su Giorgio Altare. Molta confusione negli attacchi rossoblù, entra Gaston Pereiro sul cui sinistro a due minuti e mezzo dal 90’ Maenpaa salva ancora e Joao Pedro è anticipato all’ultimo nell’area piccola. Sette minuti di recupero di assalto sterile, non succede nulla e il Cagliari saluta la Serie A.