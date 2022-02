Serie A 2021-2022, 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

La ventiseiesima giornata di Serie A prenderà il via stasera, dal derby Juventus-Torino, per completarsi con i due anticipi di lunedì: ecco i diffidati e gli squalificati del turno. La situazione disciplinare potrebbe modificarsi oggi per quanto riguarda l’Inter, visto che è atteso l’esito del ricorso su Bastoni (vedi articolo).

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 26ª GIORNATA

JUVENTUS-TORINO venerdì 18 febbraio ore 20.45

Diffidati Juventus: Federico Bernardeschi, Alvaro Morata (prossima partita Empoli in trasferta)

Squalificati Juventus: Danilo da Silva (una giornata)

Diffidati Torino: Ola Aina, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Rolando Mandragora (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Torino: nessuno

SAMPDORIA-EMPOLI sabato 19 febbraio ore 15

Diffidati Sampdoria: Bartosz Bereszynski, Antonio Candreva, Nicola Murru, Tomas Rincon, Morten Thorsby (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Sampdoria: nessuno

Diffidati Empoli: Ardian Ismajli, Riccardo Marchizza, Lorenzo Tonelli, Szymon Zurkowski (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Empoli: nessuno

ROMA-VERONA sabato 19 febbraio ore 18

Diffidati Roma: nessuno (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Roma: Gianluca Mancini (una giornata)

Diffidati Verona: Nicolò Casale, Fabio Depaoli, Marco Davide Faraoni, Koray Gunter, Ivan Ilic, Igor Tudor (allenatore), Miguel Veloso (prossima partita Venezia in casa)

Squalificati Verona: nessuno

SALERNITANA-MILAN sabato 19 febbraio ore 20.45

Diffidati Salernitana: Federico Bonazzoli, Pasquale Mazzocchi, Joel Obi (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Salernitana: nessuno

Diffidati Milan: Ismael Bennacer, Brahim Diaz, Theo Hernandez (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Milan: nessuno

FIORENTINA-ATALANTA domenica 20 febbraio ore 12.30

Diffidati Fiorentina: Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic, Alvaro Odriozola (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Atalanta: Merih Demiral, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Davide Zappacosta (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

VENEZIA-GENOA domenica 20 febbraio ore 15

Diffidati Venezia: Mattia Aramu, Sofian Kiyine (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Venezia: Gianluca Busio (una giornata), David Okereke (una giornata)

Diffidati Genoa: Nicolò Rovella (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Genoa: nessuno

INTER-SASSUOLO domenica 20 febbraio ore 18

Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Inter: Alessandro Bastoni (una giornata), Marcelo Brozovic (una giornata)

Diffidati Sassuolo: Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Davide Frattesi, Maxime Lopez (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Sassuolo: Gian Marco Ferrari (una giornata)

UDINESE-LAZIO domenica 20 febbraio ore 20.45

Diffidati Udinese: Brandon Soppy, Walace (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Lazio: Luiz Felipe, Adam Marusic, Pedro (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Lazio: Lucas Leiva (una giornata), Luis Alberto (una giornata)

CAGLIARI-NAPOLI lunedì 21 febbraio ore 19

Diffidati Cagliari: Kevin Strootman (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Cagliari: nessuno

Diffidati Napoli: Diego Demme, André Frank Zambo Anguissa (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

BOLOGNA-SPEZIA lunedì 21 febbraio ore 21

Diffidati Bologna: Nicola Sansone, Arthur Theate (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Bologna: Gary Medel (una giornata), Mattias Svanberg (una giornata)

Diffidati Spezia: Jakub Kiwior, Rey Manaj (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Spezia: Kelvin Amian (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.