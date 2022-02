Bastoni gioca Inter-Sassuolo? Oggi ricorso sulla squalifica, pronto sostituto – CdS

Bastoni, ormai recuperato dall’infortunio, potrebbe giocare Inter-Sassuolo domenica alle 18. Il Corriere dello Sport segnala come la società attenda l’esito del ricorso sulla squalifica.

ARRIVA LO SCONTO? – Dieci giorni fa Alessandro Bastoni ha ricevuto due giornate di squalifica per un’espressione ingiuriosa, reiterata due volte, verso gli arbitri. Ha saltato la partita di Napoli, dove peraltro era infortunato, ma è tornato mercoledì contro il Liverpool. Ora la società si augura che possa prendere parte a Inter-Sassuolo, domenica alle 18. Come riporta Il Corriere dello Sport oggi è previsto il ricorso e l’obiettivo è ottenere lo sconto. Qualora Bastoni non dovesse riceverlo il sostituto è Federico Dimarco, come già avvenuto sabato scorso.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Ad.Anc./Ass

