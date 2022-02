Dzeko riposa in Inter-Sassuolo? Attese novità in attacco – CdS

Dzeko potrebbe non partire dal 1′ in Inter-Sassuolo. Stando al Corriere dello Sport oggi in edicola, il bosniaco è uno dei possibili cambi di formazione per la partita di domenica alle 18.

ROTAZIONE DAVANTI? – Per Edin Dzeko ci sono stati gli straordinari dal rientro dopo la sosta. Ha giocato per intero le partite contro Milan, Napoli e da ultimo il Liverpool mercoledì in Champions League, saltando appena i quattordici minuti finali con la Roma in Coppa Italia dieci giorni fa. Ora, per Inter-Sassuolo, Dzeko potrebbe avere un turno di riposo. Per il Corriere dello Sport Simone Inzaghi va verso la coppia formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, che non giocano assieme dal 1′ dal 9 gennaio con la Lazio. Lì Dzeko subentrò al 73′.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Ad.Anc./Ass

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.