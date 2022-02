Serie A, 26ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Ventiseiesima giornata di Serie A che si gioca su quattro giorni, partendo già da stasera con un derby: è Juventus-Torino ad aprirla, coi bianconeri che anticipano perché poi giocheranno martedì in Champions League col Villarreal. Non ci sono partite in contemporanea, questo il programma e le scelte di Sky Sport per la diretta TV.



Juventus-Torino – venerdì 18 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Empoli – sabato 19 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Verona – sabato 19 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Milan – sabato 19 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Fiorentina-Atalanta – domenica 20 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Genoa – domenica 20 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Sassuolo – domenica 20 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Lazio – domenica 20 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Napoli – lunedì 21 febbraio ore 19 – diretta streaming DAZN

Bologna-Spezia – lunedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE A

Milan 55

Inter 54 *

Napoli 53

Juventus 46

Atalanta 44 *

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 39 *

Verona 36

Torino 32 *

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28 *

Spezia 26

Udinese 24 **

Sampdoria 23

Venezia 21 *

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 13 (-1) **

* una partita in meno

** due partite in meno