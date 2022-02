Dybala, tutto in gioco: l’Inter mantiene l’interesse, la Juventus rimanda – CdS

Dybala resta un nome spendibile sul mercato per l’Inter della prossima stagione. Il Corriere dello Sport, nel quotidiano in edicola stamattina, continua a segnalare le difficoltà per la Juventus sul rinnovo.

TUTTO RINVIATO – Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sembrava già fatto qualche mese fa. A ottobre, ricorda il Corriere dello Sport, l’argentino doveva prolungare fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da otto milioni di euro netti a stagione più ulteriori due di bonus. Poi tutto si è fermato, soprattutto per volontà della Juventus. Nelle scorse settimane i bianconeri hanno più volte rimandato il discorso, con l’Inter che ha iniziato a monitorare la situazione. Il quotidiano romano indica nella prossima settimana, dopo il CdA juventino, la data in cui riprenderanno le trattative con Dybala. La società torinese vuole offrirgli un rinnovo al ribasso rispetto alla precedente offerta: sette milioni a stagione. L’Inter può approfittare delle difficoltà fra Juventus e Dybala: senza accordo si libererebbe a zero e può già firmare con chiunque per luglio.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.