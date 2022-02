Caicedo, scocca l’ora del debutto? C’è anche lui per Inter-Sassuolo – CdS

Caicedo ancora non ha debuttato con l’Inter, ma potrebbe farlo domenica col Sassuolo. Per il Corriere dello Sport l’ecuadoriano ha possibilità di minutaggio nel prossimo impegno.

PRIMA PRESENZA? – Felipe Caicedo è arrivato il 29 gennaio, ma finora è rimasto a guardare i compagni (vedi articolo). Colpa anche di un affaticamento agli adduttori, che lo ha frenato prima del derby col Milan. Sia a Napoli sia col Liverpool in Champions League l’ecuadoriano è rimasto in panchina, senza però entrare. Potrebbe farlo domenica in Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport. Simone Inzaghi pensa a modifiche in attacco (vedi articolo), che potrebbero anche riguardare Caicedo. Chiaramente non dal 1′: per lui possibile uno spezzone di gara, con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez titolari. Magari ripetendo i tanti subentri decisivi che Caicedo ha avuto ai tempi della Lazio proprio con Inzaghi.

