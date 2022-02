Inter, l’obiettivo numero uno è Scamacca: concorrenza defilata – TS

L’Inter continua a lavorare per rinforzare l’attacco. Per l’estate l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca del Sassuolo. La concorrenza per l’attaccante si è defilata

OBIETTIVO – L’Inter pensa già al mercato estivo. I nerazzurri vogliono rinforzare l’attacco e la dirigenza vuole consegnare ad Inzaghi una rosa più profonda e capace di lottare su più fronti. Per il reparto offensivo l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca del Sassuolo. Secondo il Tuttosport, l’Inter è in pole per l’attaccante dei neroverdi, con la Juventus ormai defilata dopo l’acquisto a gennaio di Vlahovic. Marotta ritiene che Scamacca sia il profilo ideale per il reparto offensivo nerazzurro. Il suo compito sarà raccogliere l’eredità di Edin Dzeko dopo una stagione di convivenza.

Fonte: Tuttosport