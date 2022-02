Lautaro Martinez, numeri in calo. Ma dall’Inter filtra una certezza – CdS

Non è certo un buon momento per Lautaro Martinez, anche mercoledì in Inter-Liverpool fra i peggiori in campo (vedi pagelle). Tuttavia per l’argentino, come segnala il Corriere dello Sport, rimane la fiducia di Inzaghi e della società.



SERIE NEGATIVA – Nel 2022 Lautaro Martinez ha segnato appena un gol, il 13 gennaio in Supercoppa Italiana contro la Juventus e su rigore. In Serie A si è fermato dal 17 dicembre, nello 0-5 alla Salernitana, poi sei giornate a secco. Nonostante ciò, per il Corriere dello Sport, la fiducia di Simone Inzaghi verso il Toro rimane immutata. Tanto che non sarà lui il cambio in attacco previsto per Inter-Sassuolo di domenica (vedi articolo). Il quotidiano oggi in edicola riporta una frase che filtra dalla Pinetina: «Sono i classici periodi che capitano a tutti gli attaccanti». Ossia: la società non è preoccupata per lo score di Lautaro Martinez, fermo a undici gol in campionato contro i tredici di un anno fa. Dati in peggioramento, ai quali va aggiunto lo score di zero reti in sette presenze di Champions League. Risulta esserci meno intesa con Edin Dzeko, rispetto a quella raggiunta nel biennio precedente con Romelu Lukaku. Chissà che cambiare partner domenica, con Alexis Sanchez al posto del bosniaco, non possa far rifiorire Lautaro Martinez.

